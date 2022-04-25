Идеи для конкурсов в ВК по комментариям

Розыгрыши с высокой активностью помогают публикациям попасть в ТОП и чаще показываться потенциальной аудитории сообщества. Конечно, это отличные возможности для развития блога, поиска новых клиентов и быстрого роста подписчиков. Мы собрали для вас лучшие идеи, как провести розыгрыш в ВК по комментариям.
Один из самых простых способов, ранее популярных ВКонтакте, это просить фолловеров написать слово, где каждая буква – отдельное сообщение. Выигрывал тот, чью цепочку не перебил другой человек. Многие группы раньше даже не предлагали никаких призов. Конкурс по комментариям проводился на энтузиазме и азарте желающих собрать под постом ВК определенное слово и словосочетание. В результате у публикации была высокая вовлеченность, и паблик поднимался в ленте новостей на верхние позиции.
Сейчас это довольно устаревший лайфхак, редко используемый ВКонтакте. Он применяется, в основном, для аудитории школьного возраста. Поэтому такой способ продвижения подходит для равзлекательных пабликов-миллионников, существующих за счет рекламы. Для малого бизнеса и личных блогов, рассчитанных на ЦА 20-30 лет, лучше выкладывать другие конкурсные записи.
Один из главных плюсов VKontakte – это широкие возможности функционала. В обсуждении под записью прикрепляются фото, видео, аудиозаписи, файлы и даже созданные в социальной сети граффити.
Предложите нарисовать новый логотип для компании. Для магазинов актуальны фотоконкурсы. К примеру, пиццерия может выдать купон на бесплатную пиццу случайному пользователю за фотоотзыв. А зоомагазин – подарит корм самому залайканному фото домашнего питомца.
Можно провести конкурс в ВК по комментариям, разрекламировав свой бизнес. Пусть клиенты расскажут, почему они решили воспользоваться вашими услугами. Или попросите рассказать о самом желанном товаре из вашей коллекции. Выигравший получит бесплатную консультацию, выбранную им продукцию или же одну из перечисленных в посте наград.
У такого проекта много преимуществ. Любой случайный посетитель сможет прочитать хорошие отзывы о вас. А постоянные клиенты вспомнят про бренд, и это поможет им вновь сделать покупку.
Совет: Пропишите в условиях обязательную подписку и репост. Благодаря этому вы опубликуете бесплатную рекламу, которую фолловеры будут размещать у себя на страницах.
Творческий конкурс с комментариями – подходящее решение для книжных магазинов в ВК, писательских и фан-клубов, а также для аккаунтов блогеров.
Попросите подписчиков поделиться интересной историей из жизни на заданную тему. Или и вовсе сделать более масштабный конкурс писем или мини-рассказов.
Такой интерактив сложно провести в профиле магазина – лишь небольшая часть аудитории заинтересована в творчестве. Но в тематических пабликах эта активность отлично поднимет статистику.
Подобие викторины легко провести и во VKontakte. Блогер может выложить десять фактов о собственной жизни, а фолловерам нужно будет догадаться, какой пункт – неправда.
Формат подойдет и для развлекательных и новостных пабликов VK. Подготовьте список вопросов по последним 30 публикациям. И предложите фолловерам ответить в комментах. В чем плюс такого интерактива – пользователям придется возвращаться к прошлым постам в ленте, тем самым повышая статистику активности страницы.
Для магазинов это тоже хороший вариант. Подготовьте вопросы по своей продукции или по самой компании. И тот, кто правильно на них ответит, получит от вас ценный подарок. Если вы регулярно ведете паблик, подобные викторины будут пользоваться успехом.
Используйте эту игру, если вы ведете онлайн-курсы и обучаете людей. Пусть желающие напишут, почему они хотят у вас учиться. Или расскажут, какой они видят свою жизнь после обучения. Вам лишь останется выбрать лучший ответ.
Обычный розыгрыш реально разнообразить интересными правилами, превратив его в полноценную игру. Такие возможности предоставляет сервис ActiveBot. Если вы владеете крупным пабликом и не знаете, как сделать розыгрыш В Контакте и автоматически выбрать победителя, то без автоматического запуска вам не обойтись.
ActiveBot позволит вам:
1. Настроить автоматические и персонализированные ответы всем пользователям прямо под публикацией. Система подсчитает, сколько попыток осталось у конкретного игрока и получилось ли у него одержать победу.
2. Подготовиться к запуску за 15 минут. На сайте уже есть готовые шаблоны для поста, конкурсной картинки и игрового поля. Вам останется лишь вписать подходящие значения.
3. Дать фолловерам полностью честные условия. Система проконтролирует, следовал ли правилам победитель.
Одна из популярных игр – «Угадай, где приз». На игровом поле расположены предметы, у каждого из которых есть свой порядковый номер. Задача игроков – написать любое число в комменты. Вы сами определите, сколько раз могут играть участники и будет ли держаться интервал между несколькими попытками. Например, дайте каждому игроку 3 шанса на победу, с выдержкой две минуты. А если их им будет мало, предоставьте еще 5 попыток за репост.
Интерактив идеально подойдет для розыгрыша призов. Секретный код вы задаете в настройках ActiveBot, прописываете все условия и выбираете награду. А пользователи пытаются отгадать в комментах указанную вами комбинацию.
Совет: Вы можете подарить дополнительную комбинацию за репост, тем самым увеличив интерес игроков.
Главный плюс интерактива – участники могут соревноваться до первого победителя. Отгадать комбинацию из трех цифр довольно сложно, поэтому запись соберет много реакций.
Обязательно запустите после активности в ленту пару рекламных баннеров с акционными предложениями. Благодаря комментам вы поднимитесь в лентах новостей подписчиков, и они сразу увидят скидки. Так вы сможете улучшить продажи в блоге.
Игра знакома многим с детства, поэтому она хорошо влияет на показатели вовлеченности в сообществе. Вы можете полностью воссоздать ее ВКонтакте. Зайдите в ActiveBot и выберите «Морской бой».
Укажите, как вы будете выдавать награды. Можно оповещать о победе в личных сообщениях или же отвечать им в комментах. Вам не придется лично придумывать ответ – бот быстро отреагирует и скажет участнику, что он выиграл.
Размеры поля меняются по вашему усмотрению. Количество ячеек зависит от числа фолловеров. Вам необходимо заполнить подробный свод правил, вписав в ячейки нужные значения. Сервис даст подсказки, как правильно заполнить все настройки.
«Морской бой» запустится в выбранное вами время. Вы легко настроите получение уведомлений о том, что победитель уже найден и интерактив завершился.
Одна из вариаций творческого соревнования. Предложите людям продолжить фразу или смешно ответить на вопрос. Объясните, что для выхода в полуфинал необходимо набрать много лайков на своем комменте.
Выберите пять человек, чьи варианты будут самыми популярными. И потом разместите голосование на стене, где фолловеры выберут, кому достанется награда.
Различные соревнования нужны сообществам, чтобы вовлекать фолловеров и увеличивать число реакций. Именно от этого зависит, как быстро будет развиваться паблик и набирать новых подписчиков. Используйте идеи из этой статьи, чтобы создать интересные проекты для своей аудитории и быстро раскрутить группу.
Понравилась идея для вк с конкурсом по комментариям, где нужно сделать скрин экрана. Я раньше видела похожее только в сториз инсты. Не думала, что и в вк можно запустить что-то подобное
Мой любимый конкурс комментариев в ВК – это рулетка. Настраивал пару раз здесь. Если пообещать дополнительные ходы за репосты, то люди очень охотно участвуют.
А большая у тебя группа?
Чуть больше 2 тысяч. И комментариев почти столько же на пост выходит. Правда, это еще связано с призами. Я веду аккаунт сервиса по доставке пиццы. За халявную пепперони многие готовы побороться) Мне нравится, что не нужно заморачиваться, как провести розыгрыш по комментариям. На сайте уже все адаптировано под ВК. Поставил галочки, где надо — и все.
Две тысячи комментов это сильно. Надо попробовать запустить рулетку. Интересно, какие результаты будут в моем небольшом сообществе.