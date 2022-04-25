Идеи для конкурсов в ВК по комментариям

«Лучшее фото»

Один из главных плюсов VKontakte – это широкие возможности функционала. В обсуждении под записью прикрепляются фото, видео, аудиозаписи, файлы и даже созданные в социальной сети граффити.

Предложите нарисовать новый логотип для компании. Для магазинов актуальны фотоконкурсы. К примеру, пиццерия может выдать купон на бесплатную пиццу случайному пользователю за фотоотзыв. А зоомагазин – подарит корм самому залайканному фото домашнего питомца.

«Почему вы выбрали нас»

Можно провести конкурс в ВК по комментариям, разрекламировав свой бизнес. Пусть клиенты расскажут, почему они решили воспользоваться вашими услугами. Или попросите рассказать о самом желанном товаре из вашей коллекции. Выигравший получит бесплатную консультацию, выбранную им продукцию или же одну из перечисленных в посте наград.

У такого проекта много преимуществ. Любой случайный посетитель сможет прочитать хорошие отзывы о вас. А постоянные клиенты вспомнят про бренд, и это поможет им вновь сделать покупку.

Совет: Пропишите в условиях обязательную подписку и репост. Благодаря этому вы опубликуете бесплатную рекламу, которую фолловеры будут размещать у себя на страницах.

«Напиши историю»

Творческий конкурс с комментариями – подходящее решение для книжных магазинов в ВК, писательских и фан-клубов, а также для аккаунтов блогеров.

Попросите подписчиков поделиться интересной историей из жизни на заданную тему. Или и вовсе сделать более масштабный конкурс писем или мини-рассказов.

Такой интерактив сложно провести в профиле магазина – лишь небольшая часть аудитории заинтересована в творчестве. Но в тематических пабликах эта активность отлично поднимет статистику.

«Ждем ваши ответы»

Подобие викторины легко провести и во VKontakte. Блогер может выложить десять фактов о собственной жизни, а фолловерам нужно будет догадаться, какой пункт – неправда.

Формат подойдет и для развлекательных и новостных пабликов VK. Подготовьте список вопросов по последним 30 публикациям. И предложите фолловерам ответить в комментах. В чем плюс такого интерактива – пользователям придется возвращаться к прошлым постам в ленте, тем самым повышая статистику активности страницы.

Для магазинов это тоже хороший вариант. Подготовьте вопросы по своей продукции или по самой компании. И тот, кто правильно на них ответит, получит от вас ценный подарок. Если вы регулярно ведете паблик, подобные викторины будут пользоваться успехом.

Используйте эту игру, если вы ведете онлайн-курсы и обучаете людей. Пусть желающие напишут, почему они хотят у вас учиться. Или расскажут, какой они видят свою жизнь после обучения. Вам лишь останется выбрать лучший ответ.

«Угадай, где приз»

Обычный розыгрыш реально разнообразить интересными правилами, превратив его в полноценную игру. Такие возможности предоставляет сервис ActiveBot. Если вы владеете крупным пабликом и не знаете, как сделать розыгрыш В Контакте и автоматически выбрать победителя, то без автоматического запуска вам не обойтись.

ActiveBot позволит вам:

1. Настроить автоматические и персонализированные ответы всем пользователям прямо под публикацией. Система подсчитает, сколько попыток осталось у конкретного игрока и получилось ли у него одержать победу.

2. Подготовиться к запуску за 15 минут. На сайте уже есть готовые шаблоны для поста, конкурсной картинки и игрового поля. Вам останется лишь вписать подходящие значения.

3. Дать фолловерам полностью честные условия. Система проконтролирует, следовал ли правилам победитель.

Одна из популярных игр – «Угадай, где приз». На игровом поле расположены предметы, у каждого из которых есть свой порядковый номер. Задача игроков – написать любое число в комменты. Вы сами определите, сколько раз могут играть участники и будет ли держаться интервал между несколькими попытками. Например, дайте каждому игроку 3 шанса на победу, с выдержкой две минуты. А если их им будет мало, предоставьте еще 5 попыток за репост.

«Угадай код»

Интерактив идеально подойдет для розыгрыша призов. Секретный код вы задаете в настройках ActiveBot, прописываете все условия и выбираете награду. А пользователи пытаются отгадать в комментах указанную вами комбинацию.

Совет: Вы можете подарить дополнительную комбинацию за репост, тем самым увеличив интерес игроков.

Главный плюс интерактива – участники могут соревноваться до первого победителя. Отгадать комбинацию из трех цифр довольно сложно, поэтому запись соберет много реакций.

Обязательно запустите после активности в ленту пару рекламных баннеров с акционными предложениями. Благодаря комментам вы поднимитесь в лентах новостей подписчиков, и они сразу увидят скидки. Так вы сможете улучшить продажи в блоге.